Шумные рынки

Фермерские ярмарки Чехии

Каждую субботу на набережной Рашина, в двух шагах от исторического центра Праги, вырастает настоящая фермерская ярмарка, которая привлекает многих любителей свежих местных продуктов. Окунувшись в неповторимую атмосферу шумного деревенского рынка с его дразнящими запахами и пестрыми красками, местные жители и туристы могут попробовать региональные деликатесы, которые свозят сюда со всех уголков страны, посидеть за кружкой ароматного напитка, послушать музыку.

В последние годы количество фермерских ярмарок по всей стране, постоянно растет – только в чешской столице каждую неделю открывается более двадцати таких базаров. Традиция, прерванная в годы социализма, сегодня возрождается и оживает.

Рынок в Варшаве

Знаменитая Hala Mirowska – один из крупнейших рынков польской столицы. Здание, возведенное в начале ХХ века, было уничтожено во время бомбардировок Варшавы в 1944 году. В 1950-е годы оно было восстановлено специально для того, чтобы там вновь зашумел рынок, где сегодня встречаются люди разных поколений. Это место популярно и у туристов, которые приходят сюда, чтобы прицениться к традиционным польским деликатесам, таким как квашеная капуста, свекла, сметана, грибы, мед, зелень, копченый сыр, колбаса. И хотя в здании рынка появился современный прекрасно оборудованный торговый зал, все-таки настоящим очарованием обладают только старинные уголки Hala Mirowska.

Рынок в Бухаресте

Рынок Matache Măcelaru шумит всего в нескольких минутах ходьбы от «Норда» – центрального железнодорожного вокзала Бухареста, на перекрестке улиц Calea Griviței и Calea Buzești. Это место было излюбленным местом торговли еще в конце XIX века. Одним из торговцев был мясник Лолоеску Матаке (Loloescu Matache). Коммерцией он начал заниматься около 1879 года, сразу после Румынской войны за независимость. Тогда же он начал строить знаменитый рынок «Матаке», старое здание которого недавно было демонтировано. На тот момент рынок находился на окраине Бухареста. В 1948 году эти торговые ряды стали называться государственным рынком имени деятеля румынской компартии Илие Пинтилие (Ilie Pintilie). Другой базар, расположенный в районе Бухареста Drumul Taberei, тоже долгое время носил имя коммунистического функционера – Александру Могьороша. Вскоре после свержения режима Чаушеску рынок был переименован в честь знаменитого румынско-немецкого дирижера Серджу Челибидаке. Однако под любым именем рынок сохраняет свою неизменную популярность у местных жителей.

Рынок в Монреале

Рынок «Жан-Талон» (Jean Talon Market), открытый в Монреале в 1933 году и названный в честь первого интенданта Новой Франции, – один из крупнейших в Северной Америке. Эти торговые ряды работают круглый год. Его посетители – а в 2018 году их было более двух с половиной миллионов, включая туристов, – покупают фрукты, овощи, специи и цветы от местных производителей, чьи фермы, как правило, находятся в радиусе пятидесяти километров. Расположенный в районе Маленькая Италия, рынок, где смешались разные культуры, славится своей продукцией органического земледелия и региональными товарами провинции Квебек.

Рынок в Берне

Вот уже не менее 130 лет подряд каждую неделю открывается фермерский рынок на Бундесплац, площади, расположенной рядом с историческим центром Берна. Местные производители предлагают свои деликатесы прямо перед зданием парламента Швейцарии. Этот рынок привлекает не только местных жителей, но и туристов, а иногда вы можете увидеть здесь и министра, покупающего себе что-нибудь перекусить.

Эти сценки из жизни мы записывали с конца лета до Рождества 2018 года.

Материал публикуется в рамках проекта «Как звучит…» («The Sounds of...»), реализуемого Radio Prague совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie Radio, Radio Canada International, Radio Romania International и swissinfo.ch, которые предоставили нам свои «вокзальные» аудио-видео зарисовки.