Рождественские ярмарки в Европе

Рождественские ярмарки в Праге

В дни зимних праздников главным украшением Староместской площади становится гигантская елка, в этом году 22-хметровое дерево привезли в Прагу из городка Семилы Либерецкого края, и традиционный вертеп с изображением Святого семейства.

В десятках деревянных лавочек, установленных в эти дни на Староместской площади, пражане и туристы могут приобрести себе оригинальные сувениры и самые разнообразные лакомства – пражскую ветчину, горячее вино, пунш, грог, сладости. Специально для детей каждый год на площади между ярмарочными рядами устанавливают мини-зоопарк.

По выходным дням на Староместской площади выступают разнообразные фольклорные и детские ансамбли.

Рождественская атмосфера царит также на других столичных площадях. Например, ярмарка у костела святой Людмилы – это популярное место, куда горожане приходят приобрести свечи, елочные украшения и другие изделия мастеров традиционных чешских ремесел. Большая часть городских рождественских ярмарок работает до праздника Трех волхвов, отмечающегося 6 января.

Рождественская ярмарка в Бухаресте

Почти все крупные города Румынии могут похвастаться рождественскими ярмарками, но самые известные находятся в Бухаресте и Сибиу. В столице рождественская ярмарка будет проходить с 26 ноября по 28 декабря на площади Конституции, а огни на главной елке страны в этом году зажег бывший футболист Миодраг Белодедичи, один из трех румынских послов Евро-2020. На ярмарке можно будет не только купить елочные украшения или сувениры, но и попробовать различные вкусные блюда – как традиционные румынские, так и изысканные деликатесы. Всего на площади будет установлено 130 домиков, где можно будет попробовать всевозможные угощения. Кроме того, по вечерам гости ярмарки смогут исполнить колядки вместе со своими любимыми певцами и артистами. По традиции рождественские торжества будут также проходить в Музее крестьянского искусства, а Международная женская ассоциация в Бухаресте организовала Рождественский благотворительный базар.

Швейцария

Рождественская ярмарка в городе Айнзидельн, расположенного в центральной Швейцарии, является одним из красивейших мест страны. Ежегодно ярмарку, которая устраивается в историческом центре города у стен монументального монастыря, посещают свыше 70 тысяч человек. История монастыря Айнзидельн началась еще в Х веке и является важнейшим местом паломничества в Швейцарии. Местное аббатство также является одной из ключевых остановок паломнического пути св. Иакова, который в Европе ежегодно совершают тысячи верующих.

Рождество в Варшаве

Варшава сверкает рождественскими огнями. Как и каждый год, знаменитый Королевский тракт освещается миллионами огоньков. Рождественский маршрут ведет из Нового города через Старогородскую площадь, Краковское Предместье, и заканчивается в летней резиденции короля Ян III Собеского в Вилянове. Буквально каждый метр этого рождественского маршрута, общая длина которого тринадцать километров, украшен рождественскими декорациями, по дороге вы можете побывать в доме св. Николая и его помощников, которые и приносят подарки детям в Рождество. А в самом центре города, на Замковой площади, можно увидеть 30-метровую рождественскую елку и покататься на коньках на огромном катке. Посмотрите, как красиво выглядит город!

Материал публикуется в рамках проекта «Как звучит…» («The Sounds of...»), реализуемого Radio Prague совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie Radio, Radio Canada International, Radio Romania International и swissinfo.ch, которые предоставили нам свои «вокзальные» аудио-видео зарисовки.