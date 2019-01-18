Пражские зимние забавы

Одна радость – новая традиция открывать в зимний сезон искусственные катки, где стар и млад может до бесконечности кружить на коньках по ледовой арене. Не хватает лишь сказочной атмосферы замерзшего пруда, но все равно веселья и улыбок детишкам не занимать. Одну из таких ледовых арен для всех любителей покататься на коньках открыли в самом центре Праги на Фруктовом рынке, а другую – в районе Летна.