Пражские зимние забавы

В то время как в самом начале нового года большую часть Чехии обильные снегопады накрыли белым одеялом, Праге не досталось единой снежинки. В столице пасмурно и грустно, температура воздуха около нуля. Ни в снежки детям поиграть, ни снежной бабы не слепить.
Одна радость – новая традиция открывать в зимний сезон искусственные катки, где стар и млад может до бесконечности кружить на коньках по ледовой арене. Не хватает лишь сказочной атмосферы замерзшего пруда, но все равно веселья и улыбок детишкам не занимать. Одну из таких ледовых арен для всех любителей покататься на коньках открыли в самом центре Праги на Фруктовом рынке, а другую – в районе Летна.