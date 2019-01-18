Пражские зимние забавы

18-01-2019
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В то время как в самом начале нового года большую часть Чехии обильные снегопады накрыли белым одеялом, Праге не досталось единой снежинки. В столице пасмурно и грустно, температура воздуха около нуля. Ни в снежки детям поиграть, ни снежной бабы не слепить.

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу Одна радость – новая традиция открывать в зимний сезон искусственные катки, где стар и млад может до бесконечности кружить на коньках по ледовой арене. Не хватает лишь сказочной атмосферы замерзшего пруда, но все равно веселья и улыбок детишкам не занимать. Одну из таких ледовых арен для всех любителей покататься на коньках открыли в самом центре Праги на Фруктовом рынке, а другую – в районе Летна.

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