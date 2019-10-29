Как звучит … Радио

Чехословацкого Радио

Программа продолжалась всего около часа, но это был первый эфир постоянного вещания чехословацкой информационной станции, заявившей о себе всего через шесть месяцев после появления ВВС – самой старой радиостанции мира. Сначала в эфире звучала только музыка, потом программа была расширена выпусками спортивных новостей, сообщениями о погоде и биржевой информацией. На счету «Чехословацкого Радио» также выход в эфир самого первого прямого спортивного репортажа в истории всей Европы.

«Чехословацкое Радио» несколько раз становилось центром важнейших исторических событий своей страны. Бой за здание радио развернулся в конце Второй мировой войны в 1945 году, однако, вещание не прекратилось даже тогда, когда у его стен закипела самая жестокая схватка. Вновь пули свистели у здания радио в 1968 году во время оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. Тогда советские солдаты смогли занять главное здание общегосударственной радиостанции, но сотрудники радиостанции продолжили вещание из других точек Праги.

Как в 1945, так и в 1968 году, у стен радиостанции пали десятки ее защитников. В период, наставший после 1968-го, названный «Нормализацией», студии общегосударственного радио были вынуждены покинуть сотни редакторов, которые не отказались от своих политических взглядов. Радиостанция тогда превратилась в идеологический инструмент режима, установленного в стране коммунистами. К свободному вещанию «Чехословацкое Радио» вернулось только после «бархатной» революции 1989 года. Сегодня «Чешское Радио» является общественным СМИ, в состав которого входит четыре общегосударственные радиостанции, целый ряд региональных студий, цифровые станции и информационный интернет-портал.

Польское радио

Польское радио, государственная национальная служба радиовещания, было основано 18 августа 1925 года. Уже более 90 лет эфиры польского радио сопровождают жизнь поляков в Польше и за её пределами. Богатая история станции была прервана 1 сентября 1939 года после немецкого вторжения в Польшу. Однако, прежде чем Польское радио замолчало на целых шесть лет, оно передавало важные сообщения, предупреждающие поляков о немецких атаках. Записи с полей сражений представляют собой очень ценные архивные материалы с тех жестоких времен.

Радио Румынии

Радио Румыния может похвастаться историей длительностью в 91 год, которая началась 1 ноября 1928 года. Радио Румыния поддерживало связь с румынами в межвоенный период, во время Второй мировой войны и во время коммунизма, несмотря на все ограничения и цензуру, характерную как для фашистского, так и для коммунистического и тоталитарного режимов. После 1989 года Радио Румыния восстановилось в своей роли государственной информационной службы. Сегодня мы приглашаем вас послушать некоторые выдержки из записей, хранящихся в библиотеке радиозаписей: комики Строе и Василаке, представляющие популярное шоу «Ora veselă» («Счастливый час»), великий историк Николае Йорга, известный румынский композитор Джордже Энеску, родившийся в Румынии врач и ученый Джордж Эмиль Паладе, лауреат Нобелевской премии, знаменитый Николае Титулеску – он был дипломатом в межвоенный период, и бывший суверен Румынии, король Михаил I.

Как звучал swissinfo.ch в течение первых семи десятилетий своего существования? Ответ прост: как радиостанция.

С середины 30-х годов XX века вплоть до 2004 года международной службой Швейцарии было радио Swiss Radio International (SRI). Первые несколько десятилетий существования SRI были временем расцвета вещания на коротких волнах – зачастую это был единственный способ получать новости напрямую из других стран.

Краткая история SRI, предшественника swissinfo.ch, помогает объяснить, почему вы слышите именно то, что слышите в данном видео выше. То, что начиналось как Швейцарская служба коротковолнового радиовещания в 1935 году, впоследствии расширилось до трансляций программ на немецком, французском, итальянском и английском языках, включая другие европейские языки и арабский язык, и в конечном итоге радио изменило свое название на Swiss Radio International. Международная служба считалась голосом нейтралитета во время войны, сначала в период Второй мировой войны, за которой последовали десятилетия «холодной» войны и затем вплоть до первой войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов. Это десятилетие станет началом конца коротковолнового вещания в Швейцарии. Коротковолновые передатчики уступили место ретрансляции программ через спутник, на смену чему, в свою очередь, пришёл Интернет, когда служба swissinfo в 1999 году перешла в онлайн-формат и обзавелась веб-страницей SRI.

Продолжая работать исключительно онлайн, международная служба расширила свой языковой охват: были добавлены русский, японский и китайский языки, публиковалось всё больше видео- и аудио-отчетов. Журналисты службы swissinfo, работающие сегодня уже на десяти языках, тесно сотрудничают в ходе определения редакционной повестки дня и создают необходимый контекст в своих статьях, чтобы их понимали в любой точке мира, где их читают, смотрят или слушают.

Radio Canada International - От короткой волны до сайта: 74 года перемен

С 25 февраля 1945 года Radio Canada International стала голосом Канады для всего мира, сначала на коротких радиоволнах, а затем и на просторах интернета. За 74 года своего существования Radio Canada International вещало на 23 языках. Сегодня слушатели и посетители веб-сайтов на пяти континентах взаимодействуют с нами на пяти самых распространенных языках мира: английском, французском, испанском, китайском и арабском. В течение 74 лет принципы Radio Canada International не менялись: дать возможность людям, которые мало или совсем ничего не знают о Канаде, познакомиться с ее культурой, обществом и демократическими ценностями. Благодаря своим новостным сообщениям, интервью, программам и подробным веб-сериалам Radio Canada International продолжает с успехом выполнять вышеописанные задачи.

Канадцам Radio Canada International дарит возможность взглянуть на собственную страну по-новому, создает связи с людьми по всему миру. Radio Canada International стало якорем, ориентиром и инструментом интеграции для людей, независимо от того, являются ли они потенциальными иммигрантами, недавно переехали в Канаду или просто испытывают глубокое любопытство к культуре этой страны. Radio Canada International продолжает создавать эти связи-мостики на обоих официальных языках Канады, а также на арабском, китайском и испанском языках, на которых говорят тысячи наших слушателей и посетителей сайта. Многие из них находятся с нами «на одной волне» в течение долгих лет.

К своему 74-летнему юбилею Radio Canada International вспоминает свою историю и предлагает вам исключительную в своём роде панораму страны: мультикультурная, уникальная Канада и её грядущие перспективы.

Материал публикуется в рамках проекта «Как звучит…» («The Sounds of...»), реализуемого Radio Prague совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie Radio, Radio Canada International, Radio Romania International и swissinfo.ch, которые предоставили нам свои «вокзальные» аудио-видео зарисовки.