Как звучит...

Антон Каймаков
04-01-2019
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Прага, Главный вокзал (Praha Hlavní nádraží)

Главный вокзал Праги является самым большим пассажирским вокзалом Чешской Республики. Каждый год его услугами пользуются около 27 млн человек. Кроме всего прочего, историческое здание вокзала – крупнейший памятник архитектуры стиля модерн в стране. Здание сооружено в 1871 году, а несколько лет назад оно было расширено и модернизировано с использованием оригинальных чертежей и планов известного чешского архитектора Йозефа Фанты (Josef Fanta).

Главный вокзал Цюриха (Zürich HB)

Швейцария известна во всём мире своими железными дорогами, комфортными, точными, как часы, хотя и относительно дорогими. В 2018 году ими в стране ежедневно пользовались до одного миллиона пассажиров. Главный вокзал Цюриха поистине является самым настоящим железнодорожным сердцем государства. Этот вокзал не только самый большой в Швейцарии, но еще и один из наиболее загруженных в мире. Это важнейший транспортный узел, точка пересечения главных швейцарских и международных европейских железнодорожных маршрутов.

Варшава Центральная (Warszawa Centralna)

Главный вокзал Варшавы находится в самом центре польской столицы. В 2017 году его услугами воспользовались 15,1 млн пассажиров. Каждый день на вокзал прибывает или с него оправляется до одной тысячи составов совершающих межрегиональные и международные рейсы. Строительство нынешнего вокзала в Варшаве началось в 1972 году, проект стал «флагманским» в рамках превращения Польши в образцовую социалистическую страну. Несколько лет назад этот транспортный узел был модернизирован и реконструирован. Здание вокзала стало более светлым и менее «давящим».

Монреаль, Главный вокзал (Montreal Gare Centrale)

Главный вокзал канадского города Монреаль был открыт в 1943 году. После вокзала Union Station в Торонто он является вторым по загруженности железнодорожным узлом страны. Как внутри, так и снаружи здание вокзала оформлено в стиле модерн. На внутренних стенах, восточной и западной, сооружены барельефы на тему жизни, искусства и экономики Канады. Кроме того, элементами этих барельефов являются строки канадского национального гимна: на восточной стене находятся слова французской версии гимна, а на западной – английской.

Бухарест, Северный вокзал (Gara Bucuresti Nord)

Северный вокзал Бухареста (Румыния) обслуживает до 300 поездов в день, что позволяет считать его самым крупным вокзалом страны. Его главное здание построено в период с 1868 по 1872 годы и сегодня оно находится в списке памятников культуры и архитектуры, охраняемых государством. В 1906 году именно сюда впервые прибыл знаменитый «Восточный Экспресс», с тех пор Северный вокзал Бухареста является обязательной остановкой на классическом маршруте Париж-Стамбул.

Материал публикуется в рамках проекта «Как звучит…» («The Sounds of...»), реализуемого Radio Prague совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie Radio, Radio Canada International, Radio Romania International и swissinfo.ch, которые предоставили нам свои «вокзальные» аудио-видео зарисовки.

Антон Каймаков
04-01-2019
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Фото: Myriams/Pixabay CC0

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