Как звучит...

Прага, Главный вокзал (Praha Hlavní nádraží)

Главный вокзал Праги является самым большим пассажирским вокзалом Чешской Республики. Каждый год его услугами пользуются около 27 млн человек. Кроме всего прочего, историческое здание вокзала – крупнейший памятник архитектуры стиля модерн в стране. Здание сооружено в 1871 году, а несколько лет назад оно было расширено и модернизировано с использованием оригинальных чертежей и планов известного чешского архитектора Йозефа Фанты (Josef Fanta).

Главный вокзал Цюриха (Zürich HB)

Швейцария известна во всём мире своими железными дорогами, комфортными, точными, как часы, хотя и относительно дорогими. В 2018 году ими в стране ежедневно пользовались до одного миллиона пассажиров. Главный вокзал Цюриха поистине является самым настоящим железнодорожным сердцем государства. Этот вокзал не только самый большой в Швейцарии, но еще и один из наиболее загруженных в мире. Это важнейший транспортный узел, точка пересечения главных швейцарских и международных европейских железнодорожных маршрутов.

Варшава Центральная (Warszawa Centralna)

Главный вокзал Варшавы находится в самом центре польской столицы. В 2017 году его услугами воспользовались 15,1 млн пассажиров. Каждый день на вокзал прибывает или с него оправляется до одной тысячи составов совершающих межрегиональные и международные рейсы. Строительство нынешнего вокзала в Варшаве началось в 1972 году, проект стал «флагманским» в рамках превращения Польши в образцовую социалистическую страну. Несколько лет назад этот транспортный узел был модернизирован и реконструирован. Здание вокзала стало более светлым и менее «давящим».

Монреаль, Главный вокзал (Montreal Gare Centrale)

Главный вокзал канадского города Монреаль был открыт в 1943 году. После вокзала Union Station в Торонто он является вторым по загруженности железнодорожным узлом страны. Как внутри, так и снаружи здание вокзала оформлено в стиле модерн. На внутренних стенах, восточной и западной, сооружены барельефы на тему жизни, искусства и экономики Канады. Кроме того, элементами этих барельефов являются строки канадского национального гимна: на восточной стене находятся слова французской версии гимна, а на западной – английской.

Бухарест, Северный вокзал (Gara Bucuresti Nord)

Северный вокзал Бухареста (Румыния) обслуживает до 300 поездов в день, что позволяет считать его самым крупным вокзалом страны. Его главное здание построено в период с 1868 по 1872 годы и сегодня оно находится в списке памятников культуры и архитектуры, охраняемых государством. В 1906 году именно сюда впервые прибыл знаменитый «Восточный Экспресс», с тех пор Северный вокзал Бухареста является обязательной остановкой на классическом маршруте Париж-Стамбул.

Материал публикуется в рамках проекта «Как звучит…» («The Sounds of...»), реализуемого Radio Prague совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie Radio, Radio Canada International, Radio Romania International и swissinfo.ch, которые предоставили нам свои «вокзальные» аудио-видео зарисовки.