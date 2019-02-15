Центры зимнего отдыха

Лорета Вашкова
15-02-2019
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Большинство чехов любит заниматься спортом и в зимние месяцы. На свое увлечение, требующего поездок в горы, опытные лыжники и новички ежегодно тратят немалые деньги, достигающие в сумме и нескольких десятков миллиардов крон. Популярные места для отдыха – Альпы.

Нынешняя зима, однако, и в Чехии выдалась особенно снежной. Трассы и спуски разной степени сложности можно найти в Крконошах, Изерских горах, Бескидах, на Шумаве. Там можно не только покататься на лыжах, но и прогуляться на лоне природы. Как показал опрос, самыми любимыми видами зимнего отдыха является санный спорт и бобслей.

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