Центры зимнего отдыха

Нынешняя зима, однако, и в Чехии выдалась особенно снежной. Трассы и спуски разной степени сложности можно найти в Крконошах, Изерских горах, Бескидах, на Шумаве. Там можно не только покататься на лыжах, но и прогуляться на лоне природы. Как показал опрос, самыми любимыми видами зимнего отдыха является санный спорт и бобслей.