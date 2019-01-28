Зимний праздник живота – в полном разгаре

Зимний праздник живота, связанный с дегустацией блюд по случаю «забиячки», когда в деревнях закалывают выкормленных поросят, уже в полном разгаре. Мясник вместе со своими помощниками готовят кровяные и ливерные колбасы, зельц и другие традиционные национальные блюда. Специальное меню в это время готовят и разные рестораны, а ряд туристических агентств предлагает маршруты, целью которых является ознакомление с этой чешской и моравской традицией.