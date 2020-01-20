Архив передач

Виртуальная экспедиция

20-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати

Зоопарк города Брно представил новый аттракцион для посетителей, названный «Виртуальная экспедиция». Усевшись в специальное поворотное кресло, посредством очков виртуальной реальности, посетители смогут познакомиться с жизнью животных воочию, очутившись в их непосредственной близости.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL