Виртуальная экспедиция

Зоопарк города Брно представил новый аттракцион для посетителей, названный «Виртуальная экспедиция». Усевшись в специальное поворотное кресло, посредством очков виртуальной реальности, посетители смогут познакомиться с жизнью животных воочию, очутившись в их непосредственной близости.