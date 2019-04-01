Весна в пражском Ботаническом саду

Катерина Айзпурвит
01-04-2019
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В этом году весна в Чехию пришла раньше обычного. В Ботаническом саду Праги, в районе Троя, деревья уже в полном цвету. Здесь можно полюбоваться цветущими ветвями миндаля и вишни.

Фото: Клара СтейскаловаФото: Клара Стейскалова

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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