В моравском Влчнове представили главного героя народного празднества– «Конница королей»

Во время национального бала в моравском селении Влчнов, в минувшую субботу, звучала не только духовая музыка и цимбалы. На гулянье был представлен главный герой традиционного майского народного празднества и костюмированной процессии – «Конница королей» или «Езда королей». Новым «королем» в 2020 году стал Йозеф Павелчик (в центре).
Красочный обряд является достоянием Моравии, селений регионов Словацко и Гана. Согласно правилам, королем может быть избран мальчик в возрасте 10–12 лет.
Некоторые источники упоминают о том, что традиция «Конницы королей» уходит своими корнями в языческую эпоху и связана с обрядом инициации юношей, когда парни состязались, выгоняя на двор скот. Самый ловкий из них становился «королем».
Одновременно существует и другая версия. Ряд этнографов считают, что традиция могла появиться после одного любопытного исторического эпизода – побега венгерского короля Матьяша I Корвина от своего тестя, чешского короля Иржи из Подебрад. Корвин, прозванный в народе Вороном, бежал, переодевшись в женское платье, в девичьем головном уборе с вплетенными в него лентами и с розой в устах, чтобы ничем не выдать себя.
В 2011 г. шествие «Конница королей» было внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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