В Чехию пришло лето

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Начало июня принесло Чехии первые по-настоящему летние деньки. По
прогнозам синоптиков, солнечная погода сохранится всю следующую
неделю, а столбик термометра поднимется до тропической температуры –
тридцати одного градуса Цельсия!
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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