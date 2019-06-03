В Чехию пришло лето

03-06-2019
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Начало июня принесло Чехии первые по-настоящему летние деньки. По прогнозам синоптиков, солнечная погода сохранится всю следующую неделю, а столбик термометра поднимется до тропической температуры – тридцати одного градуса Цельсия!

Фото: ЧТК/Зегл ИгорФото: ЧТК/Зегл Игор

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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