Улицы чешских городов опустели

Пандемия коронавируса заставила опустеть центральные городские улицы и даже места, где находятся главные чешские достопримечательности. На фотографии, сделанной в Праге, туристы используют последнюю возможность прогуляться по Карлову мосту. С понедельника, 16 марта, вступил в силу карантин, по правилам которого передвигаться по улице можно только при острой необходимости, на работу и для покупки продуктов.
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