Архив передач

Улицы чешских городов опустели

16-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати

Пандемия коронавируса заставила опустеть центральные городские улицы и даже места, где находятся главные чешские достопримечательности. На фотографии, сделанной в Праге, туристы используют последнюю возможность прогуляться по Карлову мосту. С понедельника, 16 марта, вступил в силу карантин, по правилам которого передвигаться по улице можно только при острой необходимости, на работу и для покупки продуктов.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

16-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Статьи на ту же тему
Фото: ČTK/Slavomír Kubeš

Карантин в Чехии: только на работу и за хлебом

В Чехии объявлен общенациональный десятидневный карантин. В первую очередь это означает ограничение свободы передвижения. В целях минимизации…
Фото: ČTK/Václav Šálek

Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда

Европейские новости напоминают фронтовые сводки, где количество погибших от COVID-19 исчисляется десятками, а в Италии превысило тысячу.…
Фото: ČTK/Slavomír Kubeš

Covid-19: в Чехии введено чрезвычайное положение

В связи с массовым распространением в Европе Covid – 19 и особо неблагоприятным развитием ситуации в отдельных государствах, Чехия объявила…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL