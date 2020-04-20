Туристы-водники на Изере

Архив передач
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Архив передач
Сплав по рекам – излюбленный вид активного отдыха в Чехии. Начинающие
туристы-водники любят проходить по хорошей воде нижний участок реки
Изера, от Малой Скалы до ее впадения в Лабе (Эльбу).
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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