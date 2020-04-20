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Туристы-водники на Изере

20-04-2020
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Сплав по рекам – излюбленный вид активного отдыха в Чехии. Начинающие туристы-водники любят проходить по хорошей воде нижний участок реки Изера, от Малой Скалы до ее впадения в Лабе (Эльбу).

 

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