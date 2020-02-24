У пражского «Рудольфинума» взяла старт экспедиция «Татра вокруг света – 2». Проводить ее участников в новое трехлетнее путешествие к зданию столичной филармонии пришло несколько десятков человек.
В течение трех лет участник экспедиции намерены проехать 270 тысяч километров по дорогам 69 стран пяти континентов. «Татра вокруг света – 2» это своеобразное продолжение легендарного путешествия тридцатилетней давности «Татра вокруг света 1987-1990».
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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