В течение трех лет участник экспедиции намерены проехать 270 тысяч километров по дорогам 69 стран пяти континентов. «Татра вокруг света – 2» это своеобразное продолжение легендарного путешествия тридцатилетней давности «Татра вокруг света 1987-1990».

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.