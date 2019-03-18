Святой Патрик гуляет и по мостовым Праги

День святого Патрика, покровителя Ирландии, 17 марта отмечают также в Чехии. Он стал своего рода международным днем Ирландии, в связи с чем несколько сотен ирландцев, проживающих в Чехии, вместе со своими чешскими друзьями и сторонниками его празднования, хотя бы частично принарядившихся в одеяния традиционного зеленого цвета, каждый год отравляются в яркие шествия по улицам Праги.