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Столетие Чехословацкой гуситской церкви

13-01-2020
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Представители Чехословацкой гуситской церкви (CČSH) возлагают цветы к памятнику Яну Гусу на Староместской площади Праги в ознаменование столетия с момента учреждения церкви.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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