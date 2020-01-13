Столетие Чехословацкой гуситской церкви

Представители Чехословацкой гуситской церкви (CČSH) возлагают цветы к памятнику Яну Гусу на Староместской площади Праги в ознаменование столетия с момента учреждения церкви.
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