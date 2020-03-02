Сто лет назад была принята первая Конституция Чехословакии

Принятая сто лет назад Конституция Чехословацкой республики поставила молодое государство в один ряд с другими демократическими странами мира. В Нижней палате чешского парламента экспонируются отреставрированные эксклюзивные издания Основного закона 1929–1932 годов.