Состязания почтовых голубей

Самые крупные в Чехии состязания почтовых голубей прошли 9 июня в селении Крайкова (Krajková) Карловарского края. Десятки тысяч голубей были отправлены в путь в самые разные уголки Чехии, Моравии, а также Словакии.