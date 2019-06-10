Состязания почтовых голубей

10-06-2019
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Самые крупные в Чехии состязания почтовых голубей прошли 9 июня в селении Крайкова (Krajková) Карловарского края. Десятки тысяч голубей были отправлены в путь в самые разные уголки Чехии, Моравии, а также Словакии.

Фото: ЧТК/Кубеш СлавомирФото: ЧТК/Кубеш Славомир

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