Снежные барсы в зоопарке Иглавы

Зоопарки Чешской Республики заслуженно пользуются во всем мире отличной репутацией, в том числе и благодаря своим успехам в получении у животных потомства. В зоопарке города Иглава торжественно представили публике детенышей ирбисов, или снежных барсов. Включая недавно появившихся на свет тройняшек, за два десятилетия чешский зоопарк вырастил 22 хищника этого редкого вида.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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