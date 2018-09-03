Снежные барсы в зоопарке Иглавы

Зоопарки Чешской Республики заслуженно пользуются во всем мире отличной репутацией, в том числе и благодаря своим успехам в получении у животных потомства. В зоопарке города Иглава торжественно представили публике детенышей ирбисов, или снежных барсов. Включая недавно появившихся на свет тройняшек, за два десятилетия чешский зоопарк вырастил 22 хищника этого редкого вида.