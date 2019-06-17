Слет Velorex-фанов в городе Мост

Два с половиной десятка трициклов Velorex, из-за дерматиновой обтяжки корпуса называемых в Чехии также «тряпичная кукла», съехались 16 июня 2019 года в город Мост. Кульминацией слета легких мотоколясок, включавших состязания на местном автодроме, стала показательная поездка колонны трехколесных агрегатов по улицам города.