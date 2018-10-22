Сказочный замок Червена Лгота

Один из самых красивых и романтических чешских замков вы найдете на юге страны, между городами Табор и Индржихув Градец. Червена Лгота (Červená Lhota) возвышается на скалистом острове посреди озера, и попасть в замок можно лишь по каменному мосту над водой. Красное здание с высокой черепичной крышей можно рассмотреть, обойдя его кругом по берегу, а в теплое время года наслаждаться видом на замок во время прогулки по озеру на лодке. Червена Лгота служила декорациями ко многим фильмам-сказкам.