Скачки Губерта 2019

Архив передач
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Архив передач
Национальная коневодческая ферма в городе Кладрубы-над-Лабе (внесена в
список ЮНЕСКО) является одной из старейших конеферм в мире. Сезон 2019
года здесь закрыли традиционными Скачками Губерта.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
Ежегодно в октябре, во вторую субботу месяца, Пардубице становятся
местом проведения всемирно известных скачек – Большого Пардубицкого
стипль-чеза,…
Чешские «Большие пардубицкие скачки» среди поклонников конного
спорта считаются одними из самых престижных соревнований. В Европе,…
«Большой Пардубицкий стипль-чез», «дерби», «окс» «жокей» – эти понятия
не менее тесно связаны с Чехией, чем «пиво», «бехеровка» или
«карловарская…
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Деревень не осталось, а церковные метрические книги сохранились
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памятников красноармейцам
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