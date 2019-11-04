Архив передач

Скачки Губерта 2019

04-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати

Национальная коневодческая ферма в городе Кладрубы-над-Лабе (внесена в список ЮНЕСКО) является одной из старейших конеферм в мире. Сезон 2019 года здесь закрыли традиционными Скачками Губерта.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

Статьи на ту же тему
Фото: Архив Dostihové závodiště Pardubice

Пардубицкий стипль-чез: сокровище нации

Ежегодно в октябре, во вторую субботу месяца, Пардубице становятся местом проведения всемирно известных скачек – Большого Пардубицкого стипль-чеза,…
Лата Брандысова, фото: Архив Dostihový spolek a. s.

Единственная королева «Больших пардубицких скачек»

Чешские «Большие пардубицкие скачки» среди поклонников конного спорта считаются одними из самых престижных соревнований. В Европе,…
«Ипподром Мост», Фото: Станислава Брадлова, Чешское радио

Точка притяжения – ипподром

«Большой Пардубицкий стипль-чез», «дерби», «окс» «жокей» – эти понятия не менее тесно связаны с Чехией, чем «пиво», «бехеровка» или «карловарская…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL