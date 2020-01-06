Сбор пожертвований «Трех королей»

5 января по улицам многих населенных страны проходит шествие, приуроченное к празднику Трех волхвов (Трех королей), который официально отмечается днем позже, 6 января, и призван напомнить о трех восточных мудрецах или трех царях, упоминаемых в Новом завете и вслед за пастухами пришедших в Вифлеем поклониться новорожденному Иисусу.

Католическая церковь в соответствии с литургическим календарем отмечает праздник Богоявления или Крещения Господня 6 января. Одна из целей шествия – привлечь внимание к сбору средств, который длится две недели и инициирован благотворительным обществом Charita ČR. Собранные средства используются для поддержки больных, престарелых, инвалидов, матерей-одиночек и других граждан из социально слабых слоев населения.

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.