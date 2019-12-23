Рождество в лесу

Авторами и создателями этого необычного костела стали клатовский скульптор Вацлав Фиала, члены его семьи и друзья, помогавшие вырубить в лесу поляну, по своей форме напоминающую пространство церкви.

Богослужение в природе проводится в память о первой мессе, которую в честь рождения Спасителя организовал в 1223 году у деревеньки Гречио в Северной Италии в лесной пещере святой Франциск Ассизский.

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.