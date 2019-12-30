Рождественские елки отправляют в зоопарк

Непроданные перед зимними праздниками рождественские елки весьма часто завершают свой путь в зоопарках в качестве корма для животных. В пражском зоопарке елочками, сосенками и пихтами с удовольствием лакомятся, например, жирафы.