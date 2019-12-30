Рождественские елки отправляют в зоопарк

Непроданные перед зимними праздниками рождественские елки весьма часто завершают свой путь в зоопарках в качестве корма для животных. В пражском зоопарке елочками, сосенками и пихтами с удовольствием лакомятся, например, жирафы.
Пражский карандаш Людмилы Кузнецовой-Бурлюк
«Принудительный труд в Третьем рейхе». Война и судьбы в рисунках
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Планета по имени Макропулос
Судьба найденыша положила начало традиции рождественских елок на чешских площадях