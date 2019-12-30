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Рождественские елки отправляют в зоопарк

30-12-2019
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Непроданные перед зимними праздниками рождественские елки весьма часто завершают свой путь в зоопарках в качестве корма для животных. В пражском зоопарке елочками, сосенками и пихтами с удовольствием лакомятся, например, жирафы.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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