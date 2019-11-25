Рождественская елка для Праги

В этом году Староместскую площадь Праги украсит новогодняя елка из города Семелы в Либерецком крае. Ствол 25-метрового дерева, которое росло на одном из частных участков, перед транспортировкой обрубили до 22 метров. На Староместскую площадь ель прибудет в ночь на 26 ноября. За путешествием рождественской елки можно следить по интернету: sledujstromek.cz. В субботу, 30 ноября, на ней торжественно зажгутся праздничные огни и гирлянды. 1 декабря начинается Адвент – четыре предрождественские недели.