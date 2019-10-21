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Рекорд чешского аукциона

21-10-2019
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За картину Оскара Кокошки «Прага – вид из монастыря крестоносцев» новый владелец заплатил 78,5 миллиона крон (около 3 миллионов евро, 3,4 миллиона долларов США)

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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