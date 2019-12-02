Реконструкция битвы под Аустерлицем, 2019 год

Любители истории в мундирах наполеоновской эпохи воссоздали часть Аустерлицкого сражения на поле под Тварожне. В реконструкции битвы под Аустерлицем (Славков-у-Брно) приняло участие около тысячи человек, вооруженных ружьями и пушками, в том числе десятки всадников, что привлекло огромное количество зрителей. В «Битве трех императоров», которая состоялась 2 декабря 1805 года на территории Моравии, Наполеон вступил в бой с объединенными силами российского императора Александра I и австрийского императора Франца II. Несмотря превосходящие силы коалиции, Бонапарту удалось одержать победу.
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