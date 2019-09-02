Radio Prague International

Антон Каймаков
02-09-2019
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Наша радиостанция изменила название. С 1 сентября 2019 года наши новостные выпуски, репортажи и рубрики выходят в эфир под общим названием Radio Prague International. А это наша команда.

Radio Prague International, фото: Халил Баалбаки, Архив Чешского РадиоRadio Prague International, фото: Халил Баалбаки, Архив Чешского Радио

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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