Вещание на русском
Архив передач
Наша радиостанция изменила название.
С 1 сентября 2019 года наши новостные выпуски, репортажи и рубрики
выходят в эфир под общим названием Radio Prague International.
А это наша команда.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
Благодарим всех наших слушателей, сохраняющих интерес к нашим
программам, которые писали нам и делились своими впечатлениями, а
многие…
Благодарим наших слушателей, приславших ответы на вопросы месяца,
отзывы, а ранее и поздравления с связи с государственными праздниками.
Нам…
«Радио Прага» и «Чешское Радио» стали первыми СМИ в стране, начавшими
использование смарт-динамика Amazon Echo. Оборудование, откликающееся…
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Разгон несанкционированных акций протеста. Чехословакия 1969
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Грузинский календарь и диакониссы на мозаиках византийского храма в Ашдод-Яме
Глава администрации Праги-6: На памятнике маршалу Коневу останется
красная краска