Праздник сбора винограда в пражской Трое

История виноделия в чешских землях насчитывает много веков. Традиция выращивания виноградной лозы, в том числе и в Праге, уходит своими корнями в средние века. В Праге в замке Троя состоялся 20-й фестиваль «Тройский праздник сбора винограда», где множество чешских и моравских виноделов представили свои вина.