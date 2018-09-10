Праздник сбора винограда в пражской Трое

Антон Каймаков
10-09-2018
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История виноделия в чешских землях насчитывает много веков. Традиция выращивания виноградной лозы, в том числе и в Праге, уходит своими корнями в средние века. В Праге в замке Троя состоялся 20-й фестиваль «Тройский праздник сбора винограда», где множество чешских и моравских виноделов представили свои вина.

Фото: Штепанка Будкова, Чешское радиоФото: Штепанка Будкова, Чешское радио

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