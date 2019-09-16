Праздник сбора винограда в честь св. Клары – 2019

16-09-2019
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Конец лета знаменует собой предвкушение дегустаций интересных вин и наступление целой череды праздников сбора винограда. Своими винами славится и исторический виноградник св. Клары, известный чехам с XIII века, откуда открывается завораживающий вид на Прагу.

Фото: Штепанка БудковаФото: Штепанка Будкова

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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