Праздник сбора винограда в честь св. Клары – 2019

Конец лета знаменует собой предвкушение дегустаций интересных вин и наступление целой череды праздников сбора винограда. Своими винами славится и исторический виноградник св. Клары, известный чехам с XIII века, откуда открывается завораживающий вид на Прагу.
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