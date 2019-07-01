Последняя атака Битвы при Садове

29 июня 2019 года у селения Садова на холме Хлум состоялась историческая реконструкция Битвы при Садове (Сражение при Кёниггреце), самого крупного сражения на чешской территории, кардинально изменившего ход австро-прусской войны 1866 года.