Последняя атака Битвы при Садове

01-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

29 июня 2019 года у селения Садова на холме Хлум состоялась историческая реконструкция Битвы при Садове (Сражение при Кёниггреце), самого крупного сражения на чешской территории, кардинально изменившего ход австро-прусской войны 1866 года.

Фото: ЧТК/Vostárek JosefФото: ЧТК/Vostárek Josef

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

Статьи на ту же тему
Фото: Лорета Вашкова

Мнишек-под-Брды, или Как разукрасить битву со шведами

Почти ежегодно в течение последних девяти лет в начале июля на Мнишек–под–Брды, приютившийся на юго-западе от Праги, надвигаются шведские…
Реконструкция сражения при Кёниггреце, Фото: Koniggratz1866.eu

Сражение при Кёниггреце - крупнейшая битва на территории чешских земель

3 июля отмечалось 150 лет с момента крупнейшей битвы на территории Чешских земель, так называемого Сражения при Кёниггреце или Битвы…
Фото: ЧТК

Скажи-ка, дядя! Ведь недаром…

Восьмого ноября 1620 года в километре от Праги состоялось сражение, которое явилось переломным для чешской истории, утвердив господство Габсбургов…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL