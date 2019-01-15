Подвесная панорамная тропа «Валашка»

Под горой Танечнице в Бескидах прогуляться среди крон деревьев теперь можно по новой подвесной панорамной тропе «Валашка». Она протянулась на 610 метров, причем отрезок, проходящий по лесу, составляет 390 метров, а оставшаяся часть состоит из моста, который ведет на 22-метровую каскадную башню. Часть тропы представляет собой застекленную панорамную платформу, возможно, самую длинную в Европе, и 150-метровый висячий «гималайский» мост.