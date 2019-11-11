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Планетарий Брно вошел в десятку самых красивых в Европе

11-11-2019
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Международный журнал GEO включил планетарий Брно в десятку самых красивых в Европе. Новое здание после масштабной реконструкции открыло свои двери любителям астрономии осенью 2011 года.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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