Планетарий Брно вошел в десятку самых красивых в Европе

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Архив передач
Международный журнал GEO включил планетарий Брно в десятку самых
красивых в Европе. Новое здание после масштабной реконструкции
открыло свои двери любителям астрономии осенью 2011 года.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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