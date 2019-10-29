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Парашютисты отметили государственный праздник новым рекордом

29-10-2019
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Отметить необычным способом 101-ю годовщину со дня образования Чехословакии, отмечаемую в стране 28 октября, решила группа девятнадцати парашютистов в Пршибрамской области. Они совершили первый тандем-прыжок с парашютом с четырех воздушных шаров. Их достижение было внесено в Чешскую книгу рекордов.

 

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