Парашютисты отметили государственный праздник новым рекордом

Отметить необычным способом 101-ю годовщину со дня образования Чехословакии, отмечаемую в стране 28 октября, решила группа девятнадцати парашютистов в Пршибрамской области. Они совершили первый тандем-прыжок с парашютом с четырех воздушных шаров. Их достижение было внесено в Чешскую книгу рекордов.