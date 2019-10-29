Парашютисты отметили государственный праздник новым рекордом

Отметить необычным способом 101-ю годовщину со дня образования Чехословакии, отмечаемую в стране 28 октября, решила группа девятнадцати парашютистов в Пршибрамской области. Они совершили первый тандем-прыжок с парашютом с четырех воздушных шаров. Их достижение было внесено в Чешскую книгу рекордов.
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Трансплантация донорского сердца без его остановки