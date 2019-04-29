Парад ретроавтомобилей Grand Veteran 2019

Более 150 старинных автомобилей съехалось 27 апреля 2019 года на территорию пражской психиатрической клиники Богнице. Помимо ретроавтомобилей и мотоциклов, там можно было увидеть старинные велосипеды, автобусы, трактора, спортивные и гоночные авто. На фотографии – автомобиль марки Lorrain Dietrich.