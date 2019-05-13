Открытие курортного сезона

13-05-2019
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Церемония освящения целебных источников, которая состоялась 12 мая 2019 года, ознаменовала официальное открытие курортного сезона. На снимке приходской священник Губерт Войцик освящает источник св. Йозефа в городе Лугачовице, неподалеку от Злина.

Фото: ЧТК/Glück DaliborФото: ЧТК/Glück Dalibor

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