Церемония освящения целебных источников, которая состоялась 12 мая 2019 года, ознаменовала официальное открытие курортного сезона. На снимке приходской священник Губерт Войцик освящает источник св. Йозефа в городе Лугачовице, неподалеку от Злина.
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