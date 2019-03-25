На пражскую телебашню возвращаются исполинские «Младенцы»

Катерина Айзпурвит
25-03-2019
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Скульптурная композиция Давида Черного Babies («Младенцы») возвращается на Жижковскую телевизионную башню Праги. На фотографии, сделанной 24 марта 2019 года, альпинисты устанавливают фигуры на опору. Впервые «Младенцы» появились на телебашне в 2000 году как временный проект, однако «черные инопланетяне» так приглянулись горожанам, что их решили оставить на башне навсегда. Два года назад ползающих по башне гигантских малышей сняли для проведения реставрации.

Фото: ЧТК/Шиманек ВитФото: ЧТК/Шиманек Вит

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

Катерина Айзпурвит
25-03-2019
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