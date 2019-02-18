Масленица в Ростоках-у-Праги

Чешская Масленица – Мясопуст, или «фашанк», весело празднуется в Чехии и Моравии вот уже много веков подряд. Карнавальное шествие масок в поселке Ростоки недалеко от Праги из местного праздника превратилось в популярное мероприятие, привлекающее зрителей из разных уголков страны. Участники процессии танцуют и водят хороводы, чтобы затем в лучах заходящего солнца пройти сквозь «Троицу» – ворота, символизирующие конец зимы, и выбрать королеву Масленицы.