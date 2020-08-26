Ленд-арт в Крушных горах

Брошенную деревню в Крушных горах художники превратили в галерею под открытым небом. Развалины покинутой жителями деревни Königsmühle (Королевская Мельница) стали традиционным местом встреч последователей ленд-арта – направления в искусстве, в котором художники используют только природные материалы, а их произведения неразрывно связаны с ландшафтом.
В Праге устали отмывать маршала Конева
Разгон несанкционированных акций протеста. Чехословакия 1969
Мэр Праги вновь отказался вернуть мемориальную доску маршалу Коневу на здание ратуши
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Петиция за переименование площади у российского посольства в честь Бориса Немцова