Ленд-арт в Крушных горах

Брошенную деревню в Крушных горах художники превратили в галерею под открытым небом. Развалины покинутой жителями деревни Königsmühle (Королевская Мельница) стали традиционным местом встреч последователей ленд-арта – направления в искусстве, в котором художники используют только природные материалы, а их произведения неразрывно связаны с ландшафтом.