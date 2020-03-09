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Кубок мира по биатлону в Чехии проходит при пустых трибунах

09-03-2020
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Этап кубка мира по биатлону – масс-старт мужчин на дистанции 15 километров 8 марта 2020 года в моравском Нове Место. На снимке – чешский спортсмен Ондржей Моравец. Из-за угрозы распространения коронавируса состязания проводятся без присутствия болельщиков.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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