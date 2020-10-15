Конный праздник в Пардубицах

Стипл-чейз «Большая Пардубицкая» – самые крупные конные состязания в Чешской Республике и самые сложные барьерные скачки на Европейском континенте. Скачки проводятся с 1874 года. На «Фотографии недели» лошади преодолевают четвертый барьер – «большой таксис». Слева запечатлен скакун, первым пришедший к финишу – семилетний гнедой Tzigane Du Berlais, в седле которого жокей Ян Фалтейсек.