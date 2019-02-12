Конькобежка Мартина Сабликова – вновь на вершине пьедестала

После трехлетнего перерыва она вновь завоевала «золото» на чемпионате мира в забеге на 3000 и 5000 метров, подтвердив свой титул «королевы длинных дистанций». В конце сезона Мартина Сабликова и ее тренер не исключают попытку штурма мирового рекорда, поставленного самой спортсменкой восемь лет назад на дистанции 5000 метров.