Кинофестиваль Future Gate в Брно

Струнный концерт в зале планетария Брно стал самым ярким событием той части фестиваля Future Gate, которая прошла в столице Моравии. Под искусственным куполом небосвода, на который проецировались астрономические изображения, выступили музыканты Пражского оркестра кинематографии. Future Gate – кинофестиваль научно-фантастических фильмов, на котором зрители имеют возможность увидеть лучшие sci-fi-ленты.