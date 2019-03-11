Кинофестиваль Future Gate в Брно

Катерина Айзпурвит
11-03-2019
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Струнный концерт в зале планетария Брно стал самым ярким событием той части фестиваля Future Gate, которая прошла в столице Моравии. Под искусственным куполом небосвода, на который проецировались астрономические изображения, выступили музыканты Пражского оркестра кинематографии. Future Gate – кинофестиваль научно-фантастических фильмов, на котором зрители имеют возможность увидеть лучшие sci-fi-ленты.

Фото: ЧТК/Шалек ВацлавФото: ЧТК/Шалек Вацлав

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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