Камелии с ярким прошлым

Посетители оранжереи в замке Лысице в Южной Моравии имеют уникальную возможность полюбоваться красными, белыми, розовыми цветами камелии японской. Возраст этих небольших деревьев достигает 250 лет, а в Чехию они попали из Дрездена, откуда были вывезены перед бомбардировками города во время Второй мировой войны.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова
Чехословацкий корпус. Рельсы в обмен на Колчака
О репрессированных в СССР чехословацких гражданах расскажут украинские архивы
Хотите посетить Национальный музей в Праге? Заходите прямо сейчас — онлайн и бесплатно!
Судьба, раздавленная сапогом каменного Сталина