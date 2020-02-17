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Камелии с ярким прошлым

Катерина Айзпурвит
17-02-2020
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Посетители оранжереи в замке Лысице в Южной Моравии имеют уникальную возможность полюбоваться красными, белыми, розовыми цветами камелии японской. Возраст этих небольших деревьев достигает 250 лет, а в Чехию они попали из Дрездена, откуда были вывезены перед бомбардировками города во время Второй мировой войны.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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