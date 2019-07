Фестиваль Colours of Ostrava

Международный фестиваль Colours of Ostrava – одно из крупнейший в Европе мероприятий, объединяющих несколько направлений, – музыку, изобразительное искусство, дискуссионный клуб и многое другое. Зрители могут следить за выступлениями на двадцати четырех площадках, развернутых в бывшем промышленном комплексе Остравы Долни Витковице. В этом году фестиваль, который проводился уже в 18-й раз, принимал таких звезд мирового масштаба как The Cure, Florence and the Machine, ZAZ, а также чешские и словацкие коллективы.