Фестиваль Colours of Ostrava

22-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Международный фестиваль Colours of Ostrava – одно из крупнейший в Европе мероприятий, объединяющих несколько направлений, – музыку, изобразительное искусство, дискуссионный клуб и многое другое. Зрители могут следить за выступлениями на двадцати четырех площадках, развернутых в бывшем промышленном комплексе Остравы Долни Витковице. В этом году фестиваль, который проводился уже в 18-й раз, принимал таких звезд мирового масштаба как The Cure, Florence and the Machine, ZAZ, а также чешские и словацкие коллективы.

Фото: ČTK / Jaroslav OžanaФото: ČTK / Jaroslav Ožana

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

22-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Colours of Ostrava 2018, Фото: Либор Кукал

Colours of Ostrava: симбиоз музыки, дискуссий и развлечений

Двадцать одна сцена, 350 концертов, представлений и дискуссий… На площадке бывшего горнодобывающего завода прошел 17-й музыкальный фестиваль…
Фото: ЧТК

Путина осуждают даже на музыкальных фестивалях

В воскресенье завершился мультижанровый музыкальный фестивалт Colours of Ostrava. В этом году фестиваль посетило более 40 тысяч человек.…

Vertigo и Vložte kočku

Традиционный музыкальный фестиваль Colours of Ostrava в этом году расширился еще на одно мероприятие. Организаторы пригласили в Остраву…
Далее об этом

Выбираем лучший хит Карела Готта (Далее об этом)

Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL