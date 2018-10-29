Фейерверк «Сто лет вместе»

Антон Каймаков
29-10-2018
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Тысячи граждан пришли в Праге на фейерверк в честь столетнего юбилея возникновения Чехословакии, символически начавшийся 28 октября 2018 года в 19:18. В цветовой гамме фейерверка с названием «Сто лет вместе» доминировали оттенки национального флага Чехии. Огненные символы, вспыхивавшие под ночным небосклоном под музыку Бедржиха Сметаны, напомнили зрителям о ключевых моментах истории Чехословакии и спортивных победах Чехословакии.

Фото: ЧТК/Михаела РжиговаФото: ЧТК/Михаела Ржигова

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