Дни «Харлеев» в Праге

Prague Harley Days 2019 – на четыре дня чешская столица превратилась в «мотоциклетную Мекку». На празднование 116-летия знаменитого мотоцикла Harley Davidson сюда съехались сотни байкеров из разных уголков Земного шара – почитателей свободы и скорости.