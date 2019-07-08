Дни «Харлеев» в Праге

08-07-2019
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Prague Harley Days 2019 – на четыре дня чешская столица превратилась в «мотоциклетную Мекку». На празднование 116-летия знаменитого мотоцикла Harley Davidson сюда съехались сотни байкеров из разных уголков Земного шара – почитателей свободы и скорости.

Фото: ЧТК/Krumphanzl MichalФото: ЧТК/Krumphanzl Michal

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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