День рождения «Чешского Радио»

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Свой 96-й День рождения «Чешское Радио» отпраздновало вместе со
слушателями.
В штаб-квартире общественной радиостанции на Виноградской улице 12
прошел день открытых дверей, а в парке Ригровые сады состоялся большой
концерт.
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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