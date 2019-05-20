День рождения «Чешского Радио»

20-05-2019
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Свой 96-й День рождения «Чешское Радио» отпраздновало вместе со слушателями. В штаб-квартире общественной радиостанции на Виноградской улице 12 прошел день открытых дверей, а в парке Ригровые сады состоялся большой концерт.

Фото: Милан Вобецкий, «Чешское Радио»Фото: Милан Вобецкий, «Чешское Радио»

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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