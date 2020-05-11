Дегустация вин в погребах поселка Петров

Винные погреба в поселке Петров расположены необычно – они встроены в склоны, чтобы их не заливала вода реки Морава. Комплексу Пльже (Plže), состоящему из нескольких десятков винных погребов, присвоен статус памятника сельской архитектуры. Самый древний из них был построен еще в XV веке. 80 бело-синих строений, украшенных орнаментом, расположены в форме улиц. В Пльже проходят различные культурные мероприятия; это любимая остановка во время туристической поездки, где можно попробовать моравские вина.
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