Дегустация вин в погребах поселка Петров

Винные погреба в поселке Петров расположены необычно – они встроены в склоны, чтобы их не заливала вода реки Морава. Комплексу Пльже (Plže), состоящему из нескольких десятков винных погребов, присвоен статус памятника сельской архитектуры. Самый древний из них был построен еще в XV веке. 80 бело-синих строений, украшенных орнаментом, расположены в форме улиц. В Пльже проходят различные культурные мероприятия; это любимая остановка во время туристической поездки, где можно попробовать моравские вина.